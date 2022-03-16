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Mehmet Dinçerler'le dünya evine girmeye hazırlanan Hadise'den olay yaratan gizlilik anlaşması

Mehmet Dinçerler'le dünya evine girmeye hazırlanan Hadise'den olay yaratan gizlilik anlaşması
16.03.2022 12:01

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Hadise, dün akşam evliliğe ilk adımı attı. Sevgilisi Mehmet Dinçerler’in ailesinden istediği yıldız, tören öncesinde de tüm çalışanlarına dışarı bilgi sızdırmasınlar diye gizlilik anlaşması imzalattı...

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Pop müziğin yıldız ismi Hadise, evlilik hayaline bir adım daha yaklaştı.

Sevgilisi Mehmet Dinçerler'den Ocak ayında evlilik teklifi alan 36 yaşındaki popçu, dün de aile arasındaki bir törenle nişanlandı.

Babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise'nin Göktürk'teki evine giden Mehmet Dinçerler, hiçbir detayı da atlamadı.

Her şeyi Türk geleneklerine göre yapan Dinçerler, Hadise'yi Belçika'dan gelen annesi Gülnihal Açıkgöz'den istedi.

FOTOĞRAF YASAĞI KOYDU
Bu arada törenle ilgili her detayı büyük bir titizlikle hazırlatan güzel popçu, tüm çalışanlara da gizlilik anlaşması imzalattı.

Anlaşmaya göre; hiçbir çalışan çok merak edilen bu özel günle ilgili sosyal medyada kesinlikle fotoğraf paylaşmayacak ve hiçbir bilgiyi dışarı sızdırmayacak...

Bu kuralı ihlal eden olursa da Hadise, yüklü miktarda tazminat alma hakkını elinde bulunduracak...

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