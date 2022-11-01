Mehmet Dinçerler'den +18 videolu paylaşım! Çığlıklar...

Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler yeni sevgilisi Rawan Bin Hussain'le fena yakalanmıştı... +18 uyarılı paylaşımı olay oldu! 30 Nisan'da evlenen Hadise ile evlenen ve 30 Eylül'de tek celsede boşanan Mehmet Dinçerler'in adı Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu'yla anılsa da ikilinin yakın arkadaş olduğu gerçeği ortaya çıkmış, hemen ardından Dinçerler ünlü bir şarkıcıyla sarmaş dolaş yakalanmıştı. Geçtiğimiz gün bir süredir görüştüğü Kuveytli ünlü şarkıcı Rawan Bin Hussain'le görüntülenen Mehmet Dinçerler Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Son olarak katıldığı Cadılar Bayramı partisinden paylaşım yapan Dinçerler, paylaşımına +18 uyarısı yaptı.