Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler yeni sevgilisi Rawan Bin Hussain'le fena yakalanmıştı... +18 uyarılı paylaşımı olay oldu! Çığlıklar...
Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler yeni sevgilisi Rawan Bin Hussain'le fena yakalanmıştı... +18 uyarılı paylaşımı olay oldu! 30 Nisan'da evlenen Hadise ile evlenen ve 30 Eylül'de tek celsede boşanan Mehmet Dinçerler'in adı Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu'yla anılsa da ikilinin yakın arkadaş olduğu gerçeği ortaya çıkmış, hemen ardından Dinçerler ünlü bir şarkıcıyla sarmaş dolaş yakalanmıştı. Geçtiğimiz gün bir süredir görüştüğü Kuveytli ünlü şarkıcı Rawan Bin Hussain'le görüntülenen Mehmet Dinçerler Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Son olarak katıldığı Cadılar Bayramı partisinden paylaşım yapan Dinçerler, paylaşımına +18 uyarısı yaptı.
01.11.2022 11:13 - Son Güncelleme: 01.11.2022 11:13
ÇIĞLIK ATTI
Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler yeni sevgilisi Rawan Bin Hussain'le fena yakalanmıştı... +18 uyarılı paylaşımı olay oldu!
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in beş aylık evliliği, 30 Eylül'de Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla tek celsede bitmişti. İkili, duruşmaya katılmamış, avukatları temsil etmişti.
Mehmet Dinçerler, boşanma davası öncesi Zehra Çilingiroğlu ile Rodos'ta objektiflere yansımış, Çilingiroğlu, arkadaşlarıyla gittiği bir mekanda Dinçerler ile karşılaştığını söylemişti.
Geçtiğimiz günlerde bir düğüne katılan Mehmet Dinçerler ile Kuveytli ünlü şarkıcı Rawan Bin Hussain sarmaş dolaş dans etmişti.