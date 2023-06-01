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Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan’a veda etti!

Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan’a veda etti!
01.06.2023 09:31 - Son Güncelleme: 01.06.2023 09:31

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27 yıllık evliliklerini bitiren Arzum Onan Mehmet Aslantuğ çifti son hamleleriyle gündeme geldi. 29 Mayıs'ta Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davada tek celsede boşanan ikili sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı. Önce Mehmet Aslantuğ sonra Arzum Onan paylaştı. Aslantuğ bir önceki gün 2 güne kadar evli olduğu Arzum Onan ile olan eski fotoğraflarını kolajlayarak bir video oluşturdu ve videoyu sosyal medya hesabından arka fonda çalan bir müzikle yayınladı. Arzum Onan'ın tepkisi merak edilirken beklenen paylaşım geldi. Öte yandan Aslantuğ beklenmedik bir hareket yaparak herkesi şaşırttı.

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