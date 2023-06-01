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2 çocuk annesi Sinem Kobal’dan gece yarısı paylaşımı! Gören gözlerini alamadı!

2 çocuk annesi Sinem Kobal’dan gece yarısı paylaşımı! Gören gözlerini alamadı!
01.06.2023 10:14 - Son Güncelleme: 01.06.2023 10:14

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Selena dizisiyle hafızalara kazınan Sinem Kobal, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Kemal İmirzalıoğlu ile 2016'da dünyaevine giren ve bu evlilikten iki evladı olan ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Gece yarısı paylaşımda bulunan Kobal, art arda yayınladığı pozlarla adeta sosyal medyayı salladı. İddialı tarzıyla kamera karşısına geçen Kobal'ın fit hali de dikkat çekti. Instagram kullanıcıları "Kim der iki çocuk annesi" yorumunda bulundu. İşte o paylaşımlar...

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