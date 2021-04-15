Mehmet Ali Erbil’den Hülya Avşar itirafı! "Ona yürümeyen mi kaldı..."

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına katılan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Hülya Avşar'la ilgili çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

''HÜLYA'YA YÜRÜDÜN MÜ HİÇ?''

Sunucu Harutyan Dalga (Arto), Erbil'e ''Hülya Avşar'a hiç yürüdün mü?'' şeklinde soru yöneltti.

''HÜLYA'YA YÜRÜMEYEN KALMIŞ MIDIR?''

Arto'nun sorusunu yanıtlayan Erbil, '' Küçüktük ikimizde hiç hatırlamıyorum. Hülya'ya yürümeyen kalmış mıdır? Hülya'ya yürümeyen müslüman değildir. Mektuplaşırdık.'' ifadelerini kullandı.