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Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken evlilik itirafı: zengin bir babanın kızı diye evlendim

Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken evlilik itirafı: zengin bir babanın kızı diye evlendim
31.07.2021 18:12
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Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan ve gördüğü tedavinin ardından zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil, son dönemlerde katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Geçen haftalarda annesi ile ilgili itiraflarıyla yürek yakan Erbil, şimdi ise ilk eşi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile ilgili konuştu. Samimi açıklamalarda bulunan Erbil'in, Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile evlenmesinin nedeni ise izleyicileri şaşkına çevirdi. Mehmet Ali Erbil, ilk eşi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile bakın neden evlenmiş...


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