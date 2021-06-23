Mehmet Ali Erbil: Bu lekeyle yaşayamazdım

Mehmet Ali Erbil, bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Seda Sayan ile birbirine girmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen kavgaya Seda Sayan'ın tecavüz iddiası damga vurmuştu. Mehmet Ali Erbil'in özrü dilemesi üzerine ise eski dostlar barışmıştı. Ünlü şovmenden konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. İşte Mehmet Ali Erbil'in dikkat çeken o açıklaması…

Mehmet Ali Erbil, bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Seda Sayan ile birbirine girmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen kavgaya Seda Sayan'ın tecavüz iddiası damga vurmuştu. Mehmet Ali Erbil'in özrü dilemesi üzerine ise eski dostlar barışmıştı.

İkilinin kavgasının yankısı sürerken Mehmet Ali Erbil'den yeni bir açıklama geldi. Bir mekanda görüntülenen Erbil, konunun hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: ""Seda bunun açıklamasını yaptı. Benim iki tane kızım var, bu leke ile yaşamak kolay değil, 50 yıllık sanat hayatımda böyle bir durumla anılmadım. Biz 35 senedir Seda ile birlikteyiz. Onun annesi benim annem gibidir. Ben onun annesine anne derim. Çocukları da benim çocuğum gibidir"

"BİZİ TAHRİK ETTİLER"

Miami dönüşü Seda Sayan ile buluşacaklarını belirten Erbil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birlikte yemek yiyeceğiz, bize yakışmaz küslük. İkinci, üçüncü şahıslar tahrik etti bizi. Bu dostluk öyle kolay kolay bozulmaz"