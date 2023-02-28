Mauro Icardi'ye ünlü şarkıcı Simge'den kalpli cevap! Sosyal medya alev aldı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Attığı gollerden sonra stadyumda çalan 'Aşkın Olayım' şarkısıyla da çok konuşulan Icardi, konu hakkında "Şarkıyı dinlemeyi seviyorum. Taraftarla birlikte söylemek çok hoşuma gidiyor" dedi. Şarkının sahibi Simge Sağın'dan da Mauro Icardi'ye dikkat çeken bir hamle geldi. Icardi'ye kalple karşılık veren Simge'nin Beşiktaş'ı takipten çıkması ise dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan ikilinin sosyal medya hamlesi çok konuşuldu.