Galatasaraylı Mauro Icardi'ye ihanet ettiği iddia edilen ardından dudak dudağa görüntüleriyle gündeme gelen Wanda Nara'nın yeni sevgilisinin L-Gante olduğu iddia edilmişti. Sonrasında çift barıştı barışmasına ama sonra yine ayrılığı açıkladı. Ardından ilişki durumlarını epey karışık bir şekilde yürüten ünlü çift barıştı. Wanda Nara için, 'Eşim, tek aşkım, kraliçem, çocuklarımın annesi. Seni seviyorum ve hayatım boyunca da seni seveceğim kraliçem' diyen Icardi, hızını alamadı bir de eşinin çırılçıplak pozunu paylaştı.