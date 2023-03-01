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Mauro Icardi'den çırılçıplak paylaşım! Barıştığı eşi Wanda Nara'nın yatak fotoğrafını paylaştı hemen sildi

Mauro Icardi'den çırılçıplak paylaşım! Barıştığı eşi Wanda Nara'nın yatak fotoğrafını paylaştı hemen sildi
01.03.2023 16:19

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Galatasaraylı Mauro Icardi'ye ihanet ettiği iddia edilen ardından dudak dudağa görüntüleriyle gündeme gelen Wanda Nara'nın yeni sevgilisinin L-Gante olduğu iddia edilmişti. Sonrasında çift barıştı barışmasına ama sonra yine ayrılığı açıkladı. Ardından ilişki durumlarını epey karışık bir şekilde yürüten ünlü çift barıştı. Wanda Nara için, 'Eşim, tek aşkım, kraliçem, çocuklarımın annesi. Seni seviyorum ve hayatım boyunca da seni seveceğim kraliçem' diyen Icardi, hızını alamadı bir de eşinin çırılçıplak pozunu paylaştı.

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