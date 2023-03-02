Mauro Icardi barıştığı eşi Wanda Nara’nın çırılçıplak yatak fotoğrafını paylaştı hemen sildi! Gören göreceğini gördü ortalık sallandı

Eşi Wanda Nara ile sürekli manşetlerde olan Arjantinli golcünün bu kez yaptığı paylaşıma kimse anlam veremedi.

Mauro Icardi'den çırılçıplak paylaşım! Barıştığı eşi Wanda Nara'nın yatak fotoğrafını paylaştı hemen sildi