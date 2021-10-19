Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun sadece göğüslerini kapattığı üstüyle olay oldu! Tansu Dayan fena ti’ye aldı
Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın üstlendiği Masumlar Aparmanı dizisinde Rüya karakterini canlandıran Melisa Şenolsun, Warsaw Film Festivali için tercih ettiği kıyafetle sosyal medyaya damga vurdu. Sadece göğüslerini kapattığı üstüyle dikkat çeken Şenolsun'un iddialı kıyafeti için binlerce yorum yapıldı. Müge Anlı taklitleriyle adını duyuran Tansu Dayan da kendine has üslubuyla yorumda bulunarak Melisa Şenolsun'un kıyafetini ti'ye aldı. İşte Melisa Şenolsun'un olay olan o kıyafeti ve Tansu Dayan'ın takipçilerini kahkahaya boğduğu paylaşımı...
19.10.2021 23:08
- Son Güncelleme: 19.10.2021 23:08
Son olarak Masumlar Aparmanı dizisinde Rüya karakterini canlandıran Melisa Şenolsun, Warsaw Film Festivali için tercih ettiği kıyafetle sosyal medyaya damga vurdu.
Eski sevgilisi Umut Evirgen'in yönettiği ve kendisinin de başrolünde yer aldığı Kimya filmi için Warsaw Film Festivali'nde boy gösteren oyuncunun, sadece göğüslerini kapattığı beyaz üstü dikkat çekti.
TANSU DAYAN'DAN MELİSA TAKLİDİ
Müge Anlı taklitleriyle adını duyuran Tansu Dayan da kendine has üslubuyla yorumda bulunarak Melisa Şenolsun'un kıyafetini ti'ye aldı.
Maskelerden Melisa Şenolsun'un kıyafetinin benzerini yapan Tansu Dayan, verdiği pozu "Pandemi sonrası evde kalan maskeleri değerlendiriyorumdur" notuyla sosyal medya hesabında yayınladı.