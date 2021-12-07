Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'in kıyafeti olay oldu! Dekolteli süper minisi çok konuşuldu 'Bir şey giymeseydin’

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'in kıyafeti olay oldu! Başrollerini Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterini canlandıran Gizem Katmer, 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde tercih ettiği kıyafetle olay oldu. Ödül töreni verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlayan oyuncuya, takipçileri yorum yağdırdı. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı paylaşımı beğenirken bir kısmı eleştiri yağmuruna tuttu. Derin göğüs dekolteli mini kıyafetiyle boy gösteren Katmer için bir takipçisi "Bir şey giymeseydin" yorumunda bulundu. İşte Gizem Katmer'in sosyal medyayı ikiye bölen o kıyafeti...