Haberler Magazin Videoları Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'in kıyafeti olay oldu! Dekolteli süper minisi çok konuşuldu 'Bir şey giymeseydin’

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'in kıyafeti olay oldu! Dekolteli süper minisi çok konuşuldu 'Bir şey giymeseydin’

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'in kıyafeti olay oldu! Dekolteli süper minisi çok konuşuldu 'Bir şey giymeseydin’
07.12.2021 13:00 - Son Güncelleme: 07.12.2021 13:10
Ana Sayfa 00:20
Beyoğlu’nda trafik ışıklarında...
Ana Sayfa 00:45
Destan 4. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 01:01
Aziz 6. bölüm 2. fragmanı...
Ana Sayfa 00:49
MHP Grup Başkanvekili Erkan...
Ana Sayfa 24:16
Esra Erol'da Dilara'nın...
Ana Sayfa 02:11
Cemal Kaşıkçı cinayetinde bir...
Ana Sayfa 00:31
Sabah Tümer'in çıplak garsonlu...
Ana Sayfa 01:55
''Biz soykırıma uğramış bir...
Ana Sayfa 00:46
Türkiye'nin yerli ve milli...
Ana Sayfa 02:02
Öztrak, Türkiye ve Katar'a...
Ana Sayfa 05:51
Prof. Dr. Teoman Duralı'ya...
Ana Sayfa 00:57
TSK ve MİT'ten Irak'ın...

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'in kıyafeti olay oldu! Başrollerini Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterini canlandıran Gizem Katmer, 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde tercih ettiği kıyafetle olay oldu. Ödül töreni verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlayan oyuncuya, takipçileri yorum yağdırdı. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı paylaşımı beğenirken bir kısmı eleştiri yağmuruna tuttu. Derin göğüs dekolteli mini kıyafetiyle boy gösteren Katmer için bir takipçisi "Bir şey giymeseydin" yorumunda bulundu. İşte Gizem Katmer'in sosyal medyayı ikiye bölen o kıyafeti...

Magazin Videoları
SON DAKİKA