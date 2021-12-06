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Haberler Magazin Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'in kıyafeti olay oldu! Dekolteli süper minisi çok konuşuldu 'Bir şey giymeseydin’

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'in kıyafeti olay oldu! Dekolteli süper minisi çok konuşuldu 'Bir şey giymeseydin’

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'in kıyafeti olay oldu! Başrollerini Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterini canlandıran Gizem Katmer, 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde tercih ettiği kıyafetle olay oldu. Ödül töreni verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlayan oyuncuya, takipçileri yorum yağdırdı. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı paylaşımı beğenirken bir kısmı eleştiri yağmuruna tuttu. Derin göğüs dekolteli mini kıyafetiyle boy gösteren Katmer için bir takipçisi "Bir şey giymeseydin" yorumunda bulundu. İşte Gizem Katmer'in sosyal medyayı ikiye bölen o kıyafeti...

06.12.2021 18:40 - Son Güncelleme: 07.12.2021 13:10
Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer’in kıyafeti olay oldu! Dekolteli süper minisi çok konuşuldu ’Bir şey giymeseydin’

Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği 'Neriman' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Gizem Katmer, önceki akşam 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde boy gösterdi.

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Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer’in kıyafeti olay oldu! Dekolteli süper minisi çok konuşuldu ’Bir şey giymeseydin’

Ünlü oyuncunun ödül töreninde tercih ettiği kıyafetle ise çok konuşuldu.

Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer’in kıyafeti olay oldu! Dekolteli süper minisi çok konuşuldu ’Bir şey giymeseydin’

Göğüs dekolteli mini kıyafeti ile törende boy gösteren Gizem Katmer, kırmızı halıda verdiği bir pozu sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer’in kıyafeti olay oldu! Dekolteli süper minisi çok konuşuldu ’Bir şey giymeseydin’

Genç oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer’in kıyafeti olay oldu! Dekolteli süper minisi çok konuşuldu ’Bir şey giymeseydin’

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı paylaşımı beğenirken bir kısmı eleştiri yağmuruna tuttu.

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