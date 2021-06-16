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Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar ile boşanıyor

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar ile boşanıyor
16.06.2021 17:43
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SON DAKİKA... Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar ile boşanıyor! Haberi sosyal medyadan duyuran oyuncu Merve Dizdar; yasak aşk, aldatma gibi konulara da son noktayı koydu. Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteri ile dikkat çeken oyuncu Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında hayatını birleştirmişti. Önceki gün Altundaşar'ın arkadaşlarını tek kalemde silen Dizdar, bugün merak edilen tüm soruara yanıt veren bir açıklamada bulundu. Daha önce eşi Gürhan Altundaşar'ın kendisine ilk görüşte aşık olduğunu, "O bana ilk görüşte aşık oldu. Biz aynı oyundaydık. Yalan söylemiyor ise öyle olmuş" sözleriyle ifade eden oyuncudan gelen boşanma açıklaması sevenlerini üzdü.


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