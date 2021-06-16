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SON DAKİKA: Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar ile boşanıyor! Haberi sosyal medyadan işte böyle duyurdu

SON DAKİKA... Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar ile boşanıyor! Haberi sosyal medyadan duyuran oyuncu Merve Dizdar; yasak aşk, aldatma gibi konulara da son noktayı koydu. Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteri ile dikkat çeken oyuncu Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında hayatını birleştirmişti. Önceki gün Altundaşar'ın arkadaşlarını tek kalemde silen Dizdar, bugün merak edilen tüm soruara yanıt veren bir açıklamada bulundu. Daha önce eşi Gürhan Altundaşar'ın kendisine ilk görüşte aşık olduğunu, "O bana ilk görüşte aşık oldu. Biz aynı oyundaydık. Yalan söylemiyor ise öyle olmuş" sözleriyle ifade eden oyuncudan gelen boşanma açıklaması sevenlerini üzdü.

16.06.2021 17:17 - Son Güncelleme: 16.06.2021 17:44
SON DAKİKA: Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar ile boşanıyor! Haberi sosyal medyadan işte böyle duyurdu

Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar ile boşanıyor! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın eşi Gürhan Altundaşar'dan boşanacağı iddia edilmişti. Oyuncu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak boşanma haberlerini doğruladı.

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SON DAKİKA: Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar ile boşanıyor! Haberi sosyal medyadan işte böyle duyurdu

Oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar ile boşanıyor

"Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum.

SON DAKİKA: Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar ile boşanıyor! Haberi sosyal medyadan işte böyle duyurdu

Mutlu bir evlilik sürdüren Gürhan Altundaşar- Merve Dizdar cephesinde önceki gün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA: Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar ile boşanıyor! Haberi sosyal medyadan işte böyle duyurdu

Merve Dizdar, Gürhan Altundaşar'ın Çok Güzel Hareketler 2'deki arkadaşlarıyla kısa süre öncesine kadar iyi anlaşıyor ve karşılıklı takipleşiyordu. Ancak Dizdar, Gürhan Altundaşar'ın arkadaşlarını takipten çıkardı.

SON DAKİKA: Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar ile boşanıyor! Haberi sosyal medyadan işte böyle duyurdu

Bu gelişmenin hemen ardından Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin de Dizdar'ı silmesi dikkat çekti.