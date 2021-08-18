MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 17 Ağustos MasterChef Türkiye 13. yarışmacısı belli oldu! MasterChef Mert kimdir?

MasterChef Türkiye 2021 17 Ağustos Salı günü heyecan dolu bölümle Tv8 ekranlarında seyirci ile buluştu. Şefler bu geceki programda yarışmacılardan Kazandibi yapmalarını istedi. İlk etap sonrası en iyi kazandibini yapıp geceye damga vuracak ve en iyi yaratıcı yemeğini yapmaya çalışacak isimleri Rabia, Nejdet, Mert Yılmaz, Atakan, Suzan ve Nergiz oldu. Şefler final turu tadımının ardından MasterChef'in 13. yarışmasını ve üzerinde isminin yazdığı önlüğü almaya hak kazanan ismi açıkladı. Peki; MasterChef'te kim kazandı? MasterChef'te ana kadroya kim girdi? MasterChef 13. yarışmacısı kim oldu? İşte 17 Ağustos MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 13. yarışmacı...

MasterChef'te ana kadroya girecek 13. isim bu akşam belli oldu. Bu akşam yarışmacılar kazandibi tatlısı yaptı. Tatlıyı en iyi yapan 6 kişi olarak; Rabia, Necdet, Mert, Atakan, Suzan, Nergis yaratıcılık turuna çıktı. Yarışmacılar işkembe ile yaratıcı tabaklar çıkardı. Rabia ile Mert son ikiye kalan isimler oldu. Mert ana kadroya giren isim oldu.

MasterChef Mert Yılmaz kimdir?

Mert Yılmaz, 29 yaşında ve Aslen Bolu Mengenlidir. Los Angeles'tan yarışma için Türkiye'ye gelen Mert Yılmaz, catering firmasında aşçılık yapmıştır. Los Angeles'ten MasterChef Türkiye için gelmiş. İlk turda şaç rengiyle dikkat çeken yarışmacı 2009 yılında Bolu Mengen aşçılık bölümü mezunu olduktan sonra 4 sene mesleğini yaptıktan sonra sekiz yıl ara vermiştir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.