Masterchef Tahsin çıka çıka kim çıktı? Meğer TV8'in gediklisiymiş... TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacıların finale gitmek için ter döktüğü Masterchef'te rekabet her geçen hafta biraz daha artıyor. Yarışmanın başından bu yana herkesin dikkatini yeteneğiyle çeken isimlerinden biri olan Tahsin Küçük, kaptanlığa ambargosunu koyan isimlerden biri. Sivri çıkışları ve iddiaları tavırlarıyla bilinen Tahsin Küçük'ü herkes sıradan bir yarışmacı zannetti ama yanılıyor...