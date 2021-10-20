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Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci'nin yatak görüntüleri fena! Hey gidi hey Masumlar Apartmanı'nın Han'ı

Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci'nin yatak görüntüleri fena! Hey gidi hey Masumlar Apartmanı'nın Han'ı
20.10.2021 00:17 - Son Güncelleme: 20.10.2021 00:25
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Birkan Sokullu, Masumlar Apartmanı ile kariyerinin zirvesine çıksa da da aslında kendisinin uzun sayılabilecek bir oyunculuk kariyeri bulunuyor. Birkaç sene öncesine kadar şimdiki haliyle pek alakası olmayan oyuncunun değişimi gerçekten hayret verici. Birkan Sokullu, her ne kadar Küçük Sırlar dizisiyle akıllarda kalmış olsa da, aslında oyunculuk deneyimi daha öncesine dayanıyor. Birkan Sokullu'nun, kariyerinde attığı ilk adımlar 2008 yılına dayanıyor. O zamanlar henüz 23 yaşında olan yakışıklı oyuncu, masum halleri ve acemi tavırları ile dikkat çekiyor. Ancak Birkan Sokullu'nun kariyerinde öyle bir an var ki kendisi bile bu hallerinden utandığını söylüyor. O da Tuğba Ekinci'yle yatak sahneleri...

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'Bu ikili ne alaka' demeyin Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci'nin yatak görüntüleri fena! Hey gidi hey Masumlar Apartmanı'nın Han'ı ... TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği Han karakteriyle son dönemlerin en çok konuşulan erkek oyuncularından biri olan Birkan Sokullu, her ne kadar Küçük Sırlar dizisiyle akıllarda kalmış olsa da, aslında oyunculuk deneyimi daha öncesine dayanıyor. Birkan Sokullu'nun kariyer macerası ve görüntüleri sizleri şaşkına çevirecek.

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