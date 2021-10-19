Masterchef Tahsin çıka çıka kim çıktı şampiyonluğu şimdiden garanti! Tahsin Küçük Acun Ilıcalı ve Burcu Esmersoy'dan torpilli meğer...
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacıların finale gitmek için ter döktüğü Masterchef'te rekabet her geçen hafta biraz daha artıyor. Yarışmanın başından bu yana herkesin dikkatini yeteneğiyle çeken isimlerinden biri olan Tahsin Küçük, kaptanlığa ambargosunu koyan isimlerden biri. Sivri çıkışları ve iddiaları tavırlarıyla bilinen Tahsin Küçük'ü herkes sıradan bir yarışmacı zannetti ama yanılıyor...
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef, ekran macerasına tüm hızıyla devam ediyor. Daha şimdiden bazı isimler sivrildi bile. Onlardan biri de 23 yaşındaki yarışmacı Tahsin Küçük. Gerek iddialı açıklamaları gerekse diğer yarışmacılarla atışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Tahsin Küçük hakkında bakın ortaya neler çıktı neler.
Dünyaca ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivroğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor.
Yeni sezona oldukça hızlı başlayan Masterchef bu sene de diğer seneler olduğu gibi oldukça iddialı yarışmacıları bünyesinde bulunduruyor. Son olarak yarışmaya katılım sağlayan isimlerden biri olan Tahsin Küçük hem stüdyoda hem de sosyal medyada esip gürlüyor.
Tahsin Küçük'ün özgüveni ve kendinden emin sözleri tüm stüdyo dahil olmak üzere ekran başındaki izleyicilerin de dikkatini çekmişti. Tahsin Küçük'ün neden bu kadar özgüven dolu olduğu ortaya çıktı.