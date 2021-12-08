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Masterchef Pelin'den aşk açıklaması! Danilo Zanna ve Hasan Biltekin'le sevgili denen Pelin Zaman canlı yayında itiraf etti

Masterchef Pelin'den aşk açıklaması! Danilo Zanna ve Hasan Biltekin'le sevgili denen Pelin Zaman canlı yayında itiraf etti
08.12.2021 17:53

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Masterchef'e yedeklerden dahil olan ve herhangi bir mutfak eğitimi olmadan yeteneklerini konuşturan, kısa bir süre önce Danilo Zanna'yla sevgili olduğu iddia edilen Pelin Zaman'ın sevgilisinin başkası olduğu ve sevgilisinin de ünlü bir şarkıcı olduğu ortaya çıkmıştı. Ama hakkında iddialara sadece bununla sınırlı kalmadı. Sonrasında Pelin Zaman ile Hasan Biltekin'in de yakınlaştığı iddia edildi. Pelin Zaman geçtiğimiz haftalarda yarışmaya veda etti etmesine ama hakkında dedikodular bir türlü bitmedi. Ve en sonunda olay kadın Pelin Zaman konuştu. Instagram'da canlı yayın yapan Pelin Zaman bakın neler anlattı neler.

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