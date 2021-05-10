RAMAZAN İMSAKİYE
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MasterChef Murat'ın yeni imajı olay oldu! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi…

MasterChef Murat'ın yeni imajı olay oldu! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi…
10.05.2021 22:05
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MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir'in son haline bakın! 'MasterChef Türkiye 2018' ile adını duyuran Murat Özdemir'in yarışmadan diskalifiye olduktan sonra papağanına işkence ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Papağanına eziyet ve küfür ederken görülen Murat Özdemir, uzun süren sessizliğini bozdu. Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Murat Özdemir'in son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir'in son hali…


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