MasterChef jürisi Danilo Zanna karısından boşanıyor! Eşi Tuğçe Demirbilek’in manidar paylaşımı kafa karıştırdı! atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programla adını duyuran İtalyan şef Danilo Zanna, geçen günlerde eşi Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. Boşanma iddialarını doğrulayan ünlü çiftten Danilo Zanna, takip eden günlerde Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz ile bir araya gelmiş ve çektirdikleri fotoğrafla adından söz ettirmişti. Tuğçe Demirbilek, boşanma aşamasında olduğu ve geçtiğimiz gülerde Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz ile bir araya gelen eşine üstü kapalı bir şekilde göndermede bulundu. İşte detaylar...