Haberler Magazin Videoları MasterChef jürisi Danilo Zanna karısından boşanıyor! Eşi Tuğçe Demirbilek’in manidar paylaşımı kafa karıştırdı

MasterChef jürisi Danilo Zanna karısından boşanıyor! Eşi Tuğçe Demirbilek’in manidar paylaşımı kafa karıştırdı

MasterChef jürisi Danilo Zanna karısından boşanıyor! Eşi Tuğçe Demirbilek’in manidar paylaşımı kafa karıştırdı
13.10.2021 18:33
Ana Sayfa 02:12
Sadakatsiz 33. bölüme damga...
Ana Sayfa 03:25
Kaptan Kirk uzaya gidiyor
Ana Sayfa 01:17
Pınar Altuğ eski partneri...
Ana Sayfa 00:27
Kitos romantizmi!
Ana Sayfa 00:33
Burcu Özberk paylaştı yorumlar...
Ana Sayfa 01:16
Suriye'de YPG/PKK'ya yeni...
Ana Sayfa 01:03
Türkiye'nin konuştuğu Eymen...
Ana Sayfa 03:25
Tel Rıfat'ta Rus drone'u...
Ana Sayfa 02:30
İngiliz ve Rus turistler...
Ana Sayfa 02:59
Meltem Miraloğlu hakkında o...
Ana Sayfa 01:36
Kılıçdaroğlu'nun iddiasına...
Ana Sayfa 01:12
Türk ordusuna hakaret eden...

MasterChef jürisi Danilo Zanna karısından boşanıyor! Eşi Tuğçe Demirbilek’in manidar paylaşımı kafa karıştırdı! atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programla adını duyuran İtalyan şef Danilo Zanna, geçen günlerde eşi Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. Boşanma iddialarını doğrulayan ünlü çiftten Danilo Zanna, takip eden günlerde Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz ile bir araya gelmiş ve çektirdikleri fotoğrafla adından söz ettirmişti. Tuğçe Demirbilek, boşanma aşamasında olduğu ve geçtiğimiz gülerde Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz ile bir araya gelen eşine üstü kapalı bir şekilde göndermede bulundu. İşte detaylar...

Magazin Videoları
SON DAKİKA