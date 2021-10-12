MasterChef jürisi Danilo Zanna Acun Ilıcalı’nın eski eşiyle karşılaşmıştı! Eşi Tuğçe Demirbilek’in manidar paylaşımı kafa karıştırdı
MasterChef jürisi Danilo Zanna Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaşmıştı! atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programla adını duyuran İtalyan şef Danilo Zanna, geçen günlerde eşi Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. Boşanma iddialarını doğrulayan ünlü çiftten Danilo Zanna, takip eden günlerde Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz ile bir araya gelmiş ve çektirdikleri fotoğrafla adından söz ettirmişti. Tuğçe Demirbilek, boşanma aşamasında olduğu ve geçtiğimiz gülerde Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz ile bir araya gelen eşine üstü kapalı bir şekilde göndermede bulundu. İşte detaylar...
atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programla adını duyuran İtalyan şef Danilo Zanna, seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de Tuğçe Demirbilek'le tanıştıktan sonra kalmaya karar vermişti.
Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek, 2012 yılında nikah masasına oturmuş ve bir sene sonra oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına almıştı.
"BOŞANIYORUZ"
Boşanma kararının basına yansımasından sonra açıklama yapan Danilo Zanna, "Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Başta oğlumuz Zeno Tibet'in daha sonra bizlerin yıpranmaması adına sevgili basın mensubu arkadaşlarımızdan konuyla alakalı olarak hassasiyetlerini rica ederiz" ifadelerini kullanmıştı.
İHANET İDDİALARINI CEVAPSIZ BIRAKTI
Açıklamanın ardından sosyal medyada ihanet iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Danilo Zanna bu iddiayı cevapsız bırakmıştı.