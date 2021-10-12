MasterChef jürisi Danilo Zanna Acun Ilıcalı’nın eski eşiyle karşılaşmıştı! Eşi Tuğçe Demirbilek’in manidar paylaşımı kafa karıştırdı

"BOŞANIYORUZ"

Boşanma kararının basına yansımasından sonra açıklama yapan Danilo Zanna, "Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Başta oğlumuz Zeno Tibet'in daha sonra bizlerin yıpranmaması adına sevgili basın mensubu arkadaşlarımızdan konuyla alakalı olarak hassasiyetlerini rica ederiz" ifadelerini kullanmıştı.