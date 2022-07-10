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Masterchef Gülistan 'telefonum yok arkadaşım yok' demişti! Meğer her şey...

Masterchef Gülistan 'telefonum yok arkadaşım yok' demişti! Meğer her şey...
10.07.2022 18:38 - Son Güncelleme: 10.07.2022 18:38

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TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, 2022 sezonuna epey hızlı başladı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'e geçtiğimiz günlerde, Gülistan Şalk adlı yarışmacı damgasını vurmuştu. Telefonu ve arkadaşı olmadığını söyleyen Gülistan Şalk, başta şefleri sonra da tüm Türkiye'yi şoke etmişti. Ancak yine sosyal medyada ortaya çıkan bazı yazışma ve fotoğraflarda, Gülistan Şalk'ın anlattığı bir durum olmadığını gösterir nitelikte. İşte o iddialar ve görüntüler...

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