Masterchef Gülistan büyük yalancı çıktı görüntüler tek tek ifşa oldu 'telefonum yok arkadaşım yok' demişti! Meğer her şey...
TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, 2022 sezonuna epey hızlı başladı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'e geçtiğimiz günlerde, Gülistan Şalk adlı yarışmacı damgasını vurmuştu. Telefonu ve arkadaşı olmadığını söyleyen Gülistan Şalk, başta şefleri sonra da tüm Türkiye'yi şoke etmişti. Ancak yine sosyal medyada ortaya çıkan bazı yazışma ve fotoğraflarda, Gülistan Şalk'ın anlattığı bir durum olmadığını gösterir nitelikte. İşte o iddialar ve görüntüler...
Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye ekranlara bomba gibi bir dönüş yaparken programın yeni sezon yarışmacıları ise şimdiden çok ses getirdi. Bu yarışmacılardan biri de telefon kullanmadığını söyleyerek herkesi şaşkına çeviren 22 yaşındaki Gülistan Şark oldu.
22 yaşındaki 8 kardeşin en büyüğü Gülistan, Masterchef'te dikkatleri üzerine çekti. Arkadaşlarının arkasından dedikodu yaptığından yakınan Gülistan, sosyal medya ve telefon kullanmadığını, arkadaşının olmadığını söyleyerek herkesi şaşırtmıştı.
Arkadaşlarının kendisine yaptıklarını anlatan Gülistan, 'Telefonun yok, arkadaşın yok. Henüz 22 yaşında bu kadar kafaya takarsan bu dünyayı bitiremezsin.' diyen Mehmet Yalçınkaya'nın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
Mücadele ruhu sorulduğunda ise 'Bu zamana kadar canlı kaldıysam siz tahmin edin' diyen Gülistan Şalk, 2 'Evet' oyu ile bir sonraki tura çıkmaya hak kazandı.