Masterchef Gülistan büyük yalancı çıktı görüntüler tek tek ifşa oldu ’telefonum yok arkadaşım yok’ demişti! Meğer her şey...

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye ekranlara bomba gibi bir dönüş yaparken programın yeni sezon yarışmacıları ise şimdiden çok ses getirdi. Bu yarışmacılardan biri de telefon kullanmadığını söyleyerek herkesi şaşkına çeviren 22 yaşındaki Gülistan Şark oldu.