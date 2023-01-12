MasterChef Danilo Zanna'nın paylaşımı fena ti'ye alındı: "Peki Kıvanç Tatlıtuğ'un bundan haberi var mı?"

"PEKİ KIVANÇ TATLITUĞ'UN BUNDAN HABERİ VAR MI?"

MasterChef final yaptı şampiyonluk kutlamasında Danilo Zanna'nın paylaşımı fena ti'ye alındı.Masterchef Türkiye'de dün gece şampiyon belli oldu. Aylardır süren kıyasıya mücadelenin ardından finale kalan isimler Kıvanç ve Metin olmuştu.Masterchef Türkiye'de dün gece şampiyon belli oldu. Aylardır süren kıyasıya mücadelenin ardından finale kalan isimler Kıvanç ve Metin olmuştu.Başarılı yarışmacılar bu kez şampiyonluk için tezgâh başına geçerek hünerlerini sergiledi. Final etabının ardından Masterchef şampiyonu açıklandı.

Masterchef şampiyonu kim oldu ise gündemdeki en önemli konular arasında yer aldı. Oyunun bitmesi ve şeflerin tadımlarını yapmasının ardından şampiyon olan yarışmacı açıklandı.

Zorlu final gecesinde oynanan kritik oyunlarda en yüksek puana ulaşan yarışmacı 2022 MasterChef şampiyonu olarak önemli bir prestij ve büyük ödülün sahibi oldu.Dün akşam gerçekleşen canlı yayında MasterChef final oyununda, sezon boyunca oynanan dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme oyunlarından başarıyla çıkan MasterChef Metin Yavuz ve Kıvanç Karadeniz, sezon şampiyonu olmak için Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde belirlenen ürünlerle 3 ayrı yemek yaparak en yüksek puanı elde etmeye çalıştı.Masterchef Türkiye'nin şampiyonu 70 puan toplayan Metin oldu. Canlı yayında Masterchef Türkiye 2022 şampiyonuna verilecek ödül de açıklandı. Masterchef şampiyonunun büyük ödülü yaklaşık 1.4 milyon TL değerinde araba oldu.Yarışmacılar ile paylaşım yapan Danilo Zanna, Kıvanç Karadeniz yerine Kıvanç Tatlıtuğ'u etiketleyince alay konusu oldu.

Zanna iki yarışmacıyı da etiketlemek istediği paylaşımında, "Tebrik ediyoruz. İnanılmaz bir geceydi. Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu iyi ki varsınız. Her zaman destekleri için Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederiz" yazdı.

İtalyan şefin bu karışıklığı sosyal medyada kısa sürede alay konusu oldu. Zanna'nın paylaşımı için, "Kıvanç Tatlıtuğ'un bundan haberi var mı peki şefim?" şeklinde yorumlar yapıldı.