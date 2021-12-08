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Masterchef Danilo Zanna ile eşi Tuğçe Demirbilek birbirine girdi! Tuğçe 'yalan hayat yaşıyor' dedi Danilo da 'haysiyetsiz'

Masterchef Danilo Zanna ile eşi Tuğçe Demirbilek birbirine girdi! Tuğçe 'yalan hayat yaşıyor' dedi Danilo da 'haysiyetsiz'
08.12.2021 15:30

OTOMATİK OYNAT

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MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. Danilo Zanna'ya bugünki şöhretini getiren ise Tuğçe Demirbilek ile olan evliliği oldu. Ancak 9 yıllık evlilik bitiyor. Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek Zanna, bir süre önce boşanacaklarını açıklamıştı. Geçtiğimiz gün MasterChef Türkiye'nin İtalyan şefi Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek'in boşanma tazminatı olarak 1 milyon euro istediği öne sürülmüştü. Tuğçe Demirbilek yaptığı açıklamayla Danilo Zanna'dan neden boşanmak istediğini ilk kez söyledi.

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