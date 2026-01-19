SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerMagazin VideolarıMaskeli Mine Tugay’ın gergin halleri kamerada: "Anksiyetem tutuyor"Maskeli Mine Tugay’ın gergin halleri kamerada: "Anksiyetem tutuyor"Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 12:35 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Ünlü oyuncu Mine Tugay, havalimanında görüntülendiği sırada gergin anlar yaşadı. Yüzündeki maskeyle dikkat çeken ve yorgun olduğunu belirten Tugay, "Anksiyetem tutuyor, çok uzatmazsanız sevinirim" ifadelerini kullandı.Bunlar da Var 00:43Dünya onu konuşuyor! Zeynep Sönmez bayılan top toplayıcının imdadına koştu 18.01.2026Pazar 00:45İstanbul'da karda kayan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı 18.01.2026Pazar 00:53Suriye ordusunun nokta operasyonlarıyla Tabka YPG'den temizlendi! 18.01.2026Pazar 00:53Mersin merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 15 tutuklama 17.01.2026CumartesiCANLI YAYIN