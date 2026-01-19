PODCAST CANLI YAYIN
Maskeli Mine Tugay’ın gergin halleri kamerada: "Anksiyetem tutuyor"

Ünlü oyuncu Mine Tugay, havalimanında görüntülendiği sırada gergin anlar yaşadı. Yüzündeki maskeyle dikkat çeken ve yorgun olduğunu belirten Tugay, "Anksiyetem tutuyor, çok uzatmazsanız sevinirim" ifadelerini kullandı.

Dünya onu konuşuyor! Zeynep Sönmez bayılan top toplayıcının imdadına koştu
İstanbul'da karda kayan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı
Suriye ordusunun nokta operasyonlarıyla Tabka YPG'den temizlendi!
Mersin merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 15 tutuklama
