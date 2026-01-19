PODCAST CANLI YAYIN
Zara 50. yaşını sahnede kutladı! Değişimiyle parmak ısırttı

Son dönemdeki değişimi ve fit görünümüyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Zara, 50. yaş gününü sahnede hayranlarıyla birlikte kutladı. Ataşehir'deki konserinde müzisyen dostlarının sürpriz pastasıyla karşılaşan Zara, duygusal anlar yaşadı.

