Hamdi Alkan'dan ihanet itirafı | VİDEO
Ünlü yönetmen Hamdi Alkan, katıldığı canlı yayında geçmiş evliliklerine dair çok konuşulacak itiraflarda bulundu. İlk eşi Canan Hoşgör ile yaşadığı ihanet krizinden Selen Görgüzel ile olan adli sürecine kadar her şeyi açık yüreklilikle anlatan Alkan, "Üzüldük ama hallettik" diyerek noktayı koydu.
Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, konuk olduğu programda özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Alkan, geçmişte evli olduğu Canan Hoşgör ile yaşadığı sürece ve ardından gerçekleştirdiği Selen Görgüzel evliliğine dair kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Canan Hoşgör ile 22 yaşındayken evlenen Hamdi Alkan, evlilik birliği içerisindeyken bir ilişki yaşadığını ve bu durumu daha sonra itiraf ettiğini açıkladı.