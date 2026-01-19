PODCAST CANLI YAYIN
Hamdi Alkan'dan ihanet itirafı | VİDEO

Hamdi Alkan'dan ihanet itirafı | VİDEO

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan, katıldığı canlı yayında geçmiş evliliklerine dair çok konuşulacak itiraflarda bulundu. İlk eşi Canan Hoşgör ile yaşadığı ihanet krizinden Selen Görgüzel ile olan adli sürecine kadar her şeyi açık yüreklilikle anlatan Alkan, "Üzüldük ama hallettik" diyerek noktayı koydu.

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, konuk olduğu programda özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Alkan, geçmişte evli olduğu Canan Hoşgör ile yaşadığı sürece ve ardından gerçekleştirdiği Selen Görgüzel evliliğine dair kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Canan Hoşgör ile 22 yaşındayken evlenen Hamdi Alkan, evlilik birliği içerisindeyken bir ilişki yaşadığını ve bu durumu daha sonra itiraf ettiğini açıkladı.

Bunlar da Var

Dünya onu konuşuyor! Zeynep Sönmez bayılan top toplayıcının imdadına koştu
Dünya onu konuşuyor! Zeynep Sönmez bayılan top toplayıcının imdadına koştu
İstanbul'da karda kayan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı
İstanbul'da karda kayan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı
Suriye ordusunun nokta operasyonlarıyla Tabka YPG'den temizlendi!
Suriye ordusunun nokta operasyonlarıyla Tabka YPG'den temizlendi!
Mersin merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 15 tutuklama
Mersin merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 15 tutuklama

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle