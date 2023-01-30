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Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında şarkıcı Seren Serengil'e zorla getirilme kararı

Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında şarkıcı Seren Serengil'e zorla getirilme kararı
30.01.2023 19:48 - Son Güncelleme: 30.01.2023 19:51

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Ece Erken, geçtiğimiz yıl silahlı saldırı sonucu hayatını haybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili davada yeni gelişme yaşandı. Mahkeme önceki duruşmada hakkında zorla getirilme kararı çıkartılan ancak, duruşmaya katılmayan Seren Serengil ve diğer tanıklar hakkında zorla getirilme kararı çıkartılmasına karar verdi. Tutuklu sanık Ali Yasak, 65 bin liralık alacak iddialarının asılsız olduğunu belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.

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"BİR AN ŞAFAK'IN YERDE SÜRÜKLENDİĞİNİ GÖRDÜM"

Olay sırasında maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yemekte olduklarını belirten gazeteci Fatih Doğan, tanık olarak dinlendi. Doğan, "Ben gazeteciyim, spor yazarıyım. Biz Şafak ile yemekteydik. Saat gece yarısı 12'yi geçmişti. Sonra masaya biri geldi. Davetsiz gelince ben arkadaşı sandım. Gelen kişi bir konumuz var, konuşalım dedi. Şafak'ta 'Arkaya geç konuşalım. Sen geç geliyorum' dedi. Şafak arka tarafa geçti. Benim oraya sırtım dönüktü. Sonra bir ses yükselmesi oldu. Bir anda bir patlama sesi geldi, ortalık karıştı. Ben ayağa kaktım. Biri 'Yere yat' diye bağırdı. Bir an Şafak'ın yerde sürüklendiğini gördüm" dedi.

Duruşmada olay anına ilişkin görüntüler izlendi.

"7 SANİYELİK BİR OLAYDA BENDEN MANTIKLI HAREKET ETMEMİ BEKLEYEMEZSİNİZ"

Tutuklu sanık Ali Yasak, 65 bin liralık alacak iddialarının asılsız olduğunu belirterek, "Çoğu şey benim üzerimden tasarlanmış gibi gösteriliyor. Soyadımdan dolayı bana isnatlar var. Olaydan 5,5 ay önce evlendim.1,5 yıllık evliyim, 1 senedir cezaevindeyim. Görüntülerde de görülüyor. Ben olay yerine sonradan gittim. Olaydan haberim olsaydı, direk olarak oraya giderdim. Olay yerine gidiyorum, kardeşime sakin ol şeklinde el hareketi yapıyorum, ayırmaya çalışıyorum. 7 saniyelik bir olay. Benden bu süre içerisinde mantıklı hareket etmemi bekleyemezsiniz" dedi.

"ECE HANIMIN ACISI BÜYÜK ANLIYORUM AMA GERÇEK ÖYLE DEĞİL"

Olayı yatıştırmak için müdahale ettiğini söyleyen sanık Yasak, "Ne yapabilirdim başka? Silah patlıyor. Niye sürükledim? 133 kilogram bir insanı oradan götürmemin ihtimali yok zaten. Kötü niyetim yok. Çekmemin rahmetlinin ölmesinde bir etkisi yok. Bana da mermi gelebilirdi. Suçlamalar bizim üstümüze atılıyor. Ece Hanımın acısı büyük, anlıyorum. Kendisi, benim eşim alkollü değildi, küfürbaz değildi gibi şeyler söylüyor. Allah rahmet etsin ama, sizin de gördünüz gerçek öyle değil. Maktul olmadığı bir insan gibi gösteriliyor" dedi.

Tutuklu sanıklardan Kadir Yasak da, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben yaptığımı da, yapmadığımı da biliyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme, 7 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına ve duruşmaya katılmayan Seren Serengil ve diğer tanıklar hakkında zorla getirilme kararı çıkartılmasına karar verdi.

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