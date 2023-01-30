Bomba iddia! Doğuş, DNA testi için Türkiye’ye geliyor

Doğuş'un gayrimeşru oğlu olduğunu iddia etmişti! Şarkıcı Doğuş'a benzerliği ile şoke eden genç, sonuca inanmadı yeniden test istedi. Asıl adı Orhan Baltacı olan Doğuş gayrimeşru çocuğu olduğu iddia edilen 22 yaşındaki Seyid isimli bir gençle gündeme gelmiş, DNA testi yaptırmıştı. Test sonucu çıkınca derin bir 'oh' çeken şarkıcı Doğuş, şoke eden bir iddiayla yeniden gündeme geldi. Şarkıcının eşi Hoşgedem Hidayetkızı hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulunan Seyid, "Eşi Hoşgedem Hidayetkızı'nın DNA sonuçlarıyla oynadı" dedi.