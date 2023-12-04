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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023, 10:10 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023, 10:43

Madrigal'in bateristi Sanlı Akgün’den ödül törenine damga vuran sözler! Gazzeli çocuklara böyle sahip çıktı

49. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. En iyi müzik grubu dalında ödül kazanan Madrigal, En iyi komedi dizisi kadın oyuncu ödülünü kazan ise Ecem Erkek oldu. Birkaç ses dışında Filistin'in anılmadığı törende, Madrigal grubunun bateristi Sanlı Akgün, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada İsrail'in katliam saldırıları yaptığı Gazze'ye destek mesajı verirken,Ecem Erkek, 10 bini kadın ve çocuk 15 bin 500'den fazla insanın öldürüldüğü Gazze Şeridi'ndeki katliama dair tek kelime etmedi. İşte detaylar...

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