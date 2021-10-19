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Linet son haliyle şaşırttı! Gören tanıyamadı…

Linet son haliyle şaşırttı! Gören tanıyamadı…
19.10.2021 01:07 - Son Güncelleme: 19.10.2021 01:10
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'Asker kaçağıyım' diyen Linet'in eski haline bakın! Yeşilköy'de yeni açılan bir mekanda sahne alan Linet, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan şarkıcı, İsrail'de asker kaçağı olduğunu söyleyerek gündem oldu. Çok sayıda internet kullanıcısı da Linet'in hayatını merak ederek araştırmaya başladı. Ünlü şarkıcı hakkında araştırma yapanlar, Linet'in eski halini görünce ise şaşkınlığını gizleyemedi. Şarkıcı için "Eski halinden eser yok" yorumu yapıldı. İşte Linet'in yıllar içindeki değişimi...

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