ATV CANLI YAYIN İZLE | Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Ekim 2021 Salı bugünkü programı izle

ATV CANLI YAYIN İZLE | Müge Anlı Atv canlı yayında yine birbirinden ilginç anlar yaşanıyor. Balıkesir'de işlenen Mustafa Kut cinayetinde sona gelindi! 3 yıl önce vahşice katledilen Mustafa Kut'un katili önce canlı yayına bağlanarak bir başka işiyi hedef gösteren ardından da Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan o isim mi? Cinayete kurban giden 4 çocuk annesi Nurgül Beyhan'ın eşi Yaşar Beyhan'ın stüdyoya girişi canlı yayını karıştırdı. Müge Anlı'da ele alınan konular arasında yer alan Nurgül Beyhan cinayetine kilitlendi. Vahşice katledilen genç kadının sır ölümü araştırılıyor. Kamuoyunun merakla aydınlatılmasını beklediği cinayetlere ilişkin son gelişmeler ATV canlı yayın izleme seçeneğiyle Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Ekim 2021 Salı bugünkü programında...