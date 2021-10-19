Haberler Magazin Videoları ATV CANLI YAYIN İZLE | Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Ekim 2021 Salı bugünkü programı izle

ATV CANLI YAYIN İZLE | Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Ekim 2021 Salı bugünkü programı izle

ATV CANLI YAYIN İZLE | Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Ekim 2021 Salı bugünkü programı izle
19.10.2021 09:57
Ana Sayfa 00:30
Kalp Yarası 17. bölüm fragmanı
Ana Sayfa 01:10
Kilosu 80 kuruştan 4 liraya...
Ana Sayfa 00:34
19 Ekim 2021 motorine zam!
Ana Sayfa 00:14
Ankara merkezli 18 ilde FETÖ...
Ana Sayfa 03:10
İstanbul'da uyuşturucu...
Ana Sayfa 02:54
Yola çıkacaklar dikkat! TEM'de...
Ana Sayfa 03:23
Tandıra gömülü halde cesetleri...
Ana Sayfa 01:22
TIR şoförlerinin inatlaşması...
Ana Sayfa 00:36
Yargı 6. Bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:35
Bergüzar Korel'den gençlik...
Ana Sayfa 00:30
Kuruluş Osman 67. bölüm 2....
Ana Sayfa 01:35
Terör örgütleri ile bağlantılı...

ATV CANLI YAYIN İZLE | Müge Anlı Atv canlı yayında yine birbirinden ilginç anlar yaşanıyor. Balıkesir'de işlenen Mustafa Kut cinayetinde sona gelindi! 3 yıl önce vahşice katledilen Mustafa Kut'un katili önce canlı yayına bağlanarak bir başka işiyi hedef gösteren ardından da Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan o isim mi? Cinayete kurban giden 4 çocuk annesi Nurgül Beyhan'ın eşi Yaşar Beyhan'ın stüdyoya girişi canlı yayını karıştırdı. Müge Anlı'da ele alınan konular arasında yer alan Nurgül Beyhan cinayetine kilitlendi. Vahşice katledilen genç kadının sır ölümü araştırılıyor. Kamuoyunun merakla aydınlatılmasını beklediği cinayetlere ilişkin son gelişmeler ATV canlı yayın izleme seçeneğiyle Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Ekim 2021 Salı bugünkü programında...

Magazin Videoları

ATV CANLI YAYIN

SON DAKİKA