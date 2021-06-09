Haberler Video Magazin Videoları Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in baldızı sosyal medyayı yıktı geçti! İşte Fahriye Evcen'in kız kardeşiyle benzerliği...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in baldızı sosyal medyayı yıktı geçti! İşte Fahriye Evcen'in kız kardeşiyle benzerliği...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in baldızı sosyal medyayı yıktı geçti! İşte Fahriye Evcen'in kız kardeşiyle benzerliği...
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Fahriye Evcen son dönemin en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. 2017 yılında yine kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evlenen, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, doğum sonrası son haliyle olay yaratmıştı. 34 yaşındaki güzel oyuncu şimdi de kardeşi ile gündem. Fahriye Evcen'in magazin dünyasından uzak bir yaşam süren kız kardeşi ortaya çıktı. Fahriye Evcen'in kız kardeşini görenler 'Güzellik genetik', 'Çok benziyorsunuz!' gibi yorumlar yaptı. İşte Fahriye Evcen ve kardeşleri...


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