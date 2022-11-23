Kupa kızı! Zeynep Bastık Katar’daki 2022 Dünya Kupası’nın töreninde sahne alacak

Özel hayatı ile sık sık magazin basınında yerini alan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, başarısı ile adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı Katar’daki 2022 Dünya Kupası’nın töreninde ünlü isimlerle beraber sahne alacak ve 250 Bin Dolar kazanacak.