Kupa kızı! Zeynep Bastık Katar’daki 2022 Dünya Kupası’nın töreninde sahne alacak

Özel hayatı ile sık sık magazin basınında yerini alan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, başarısı ile adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı Katar’daki 2022 Dünya Kupası’nın töreninde ünlü isimlerle beraber sahne alacak ve 250 Bin Dolar kazanacak.
Özel hayatı ile sık sık magazin basınında yerini alan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, başarısı ile adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı Katar’daki 2022 Dünya Kupası’nın töreninde ünlü isimlerle beraber sahne alacak ve 250 Bin Dolar kazanacak.
Katar'da başlayan Dünya Kupası'nda 24 Kasım'da yapılacak törende sahne alacak Zeynep Bastık, Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi dünyaca ünlü yıldızlarla aynı sahneyi paylaşacak.
TÜRKİYE'DEN TEK İSİM!
Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda gerçekleşecek Katar 2022 Dünya Kupası açılış törenine Türkiye'den yer alacak tek isim Zeynep Bastık oldu...
CEBİNİ DE DOLDURACAK
Ünlü şarkıcı konserde yer almasının yanı sıra cebini de dolduracak. Bastık, yer alacağı bu organizasyondan tam 250 Bin Dolar kazanacak.
Zeynep Bastık "Heyecanlıyım ve gururluyum" mesajı verdi.