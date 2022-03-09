''Kredini tükettin'' Survivor Mert'in Anıl'a sert çıkışına Kısmetse Olur yarışmacısından olay gönderme

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de son günlerin en çok konuşulan olayı Mert Öcal ile Sude Burcu'nun bir türlü akıl sır ermeyen ilişkisi. Yarışmaya yedeklerden dahil olan Nisa Bölükbaşı'nın iddiasına göre Mert Öcal, hem Sude Burcu'yu hem de eski bir Survivor yarışmacısı olan Makbule Şakalakoğlu'nu aynı anda idare ediyor. Yarışmada bunlar yaşanırken, dışarıda öyle birinden öyle bir yorum geldi ki bir anda ortalık karıştı.

Survivor'a Mert Öcal ile Anıl Berk Baki arasındaki kavga damgasını vuruyor. Mert Öcal, Anıl Berk Baki'ye 'Burada herkes seni alttan alıyor ama sen kredini tüketmeye başladın.'

Anıl Berk Baki ise kendisini 'Sen kim oluyorsun ya' sözleriyle savunuyor. Bu görüntüler kısa sürede büyük bir yankı uyandırırken çok ilginç bir yorum da geldi. Bir dönem Kısmetse Olur adlı programla ekranlarda boy gösteren Semih Kurtulmuş, bir süredir Twitter hesabından Survivor yorumları yapıyor. Kurtulmuş bu kez Mert ile Anıl'ın kavgasında, Mert'i hedef aldı. Eşi ve kızıyla sakin bir hayat süren Semih Kurtulmuş'un Mert Öcal'ı hedef alan bu sözleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İşte Semih Kurtulmuş'un o sözleri:

'Mert Anıl'ın sende kredisi bitse ne olur bitmese ne olur.. Performansıda geçtim duruş olarak bile Anıl'ın kolundaki mavi bandana bile seni smste evine gönderir. Bu yüzden hiç bu toplara girme sen git aşk hayatı yaşamaya devam et'

ŞOKE EDEN İDDİA

Survivor yarışmacısı evlendirme programıyla ünlü olan bir başka isimden de nasibini almıştı. O isim Evleneceksen Gel adlı programda, Solmaz Çiros'la yaşadığı inişli çıkışlı aşkla gündeme gelen Kaan Güvenilir'di.

Survivor 2019'un 8. bölümünde sakatlığı olan Erdem'in yerine Türk yarışmacılar arasına dahil oldu. Kendisini sınamak istediğini dile getiren Kaan Güvenilir'in Survivor macerası iki hafta sürdü.

O dönemin yarışmacılarından biri de hali hazırda Survivor 2022 All-Star'da yarışan ve Mert Öcal ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Sude Burcu'dan başkası değildi. Sude Burcu'yu yarışmadan tanıyan Kaan Güvenilir, Sude Burcu-Mert Öcal olayı hakkında öyle bir yorum yaptı ki ortalık karıştı.

'ŞAŞIRMIYORUM NİSACIĞIM'

Survivor All Star'da uzun süredir gündemde yer alan Mert ile Sude aşkına yönelik Survivor Türkiye Instagram hesabına yorum yapan Sude Burcu ile aynı sezonda yarışmış isimlerden Kaan Güvenilir şu yorumu yaptı:

"2019'da bazı şahıslar erkek arkadaşım var demişti ama finalde Bodrum'a başkasıyla gelmişti, ben bu seneki olaylara şaşırmıyorum Nisacığım." ifadelerini kullanarak Sude'yi suçlarken Nisa'yı haklı bulduğunu ifade etti.