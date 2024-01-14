'Kızımı göstermiyor' demişti! Survivor Nagihan Karadere'nin eski eşi bakın kim çıktı!

SURVİVOR NAGİHAN KİMDİR?

Survivor All Star yarışmasının deneyimli isimlerinden Nagihan Karadere, 27 Aralık 1984 tarihinde Osmaniye Kadirli'de dünyaya gelmiştir.

Milli sporcu kimliği ile öne çıkan Nagihan, kısa mesafe ve engelli koşuları branşlarında yetişmiş ve bu alanda başarılar elde etmiştir.

Fenerbahçe'de yetişen Nagihan Karadere, atletizm kariyerinde önemli başarılar elde etmiştir. 2003 yılında Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazanmıştır. Aynı şampiyonada 4x400m bayrak yarışında gümüş, 4x100m bayrak yarışında ise bronz madalya elde etmiştir.

2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Türk milli takımında yer alarak 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Nagihan, aynı organizasyonda 400 metre engelli yarışında bronz madalya sahibi olmuştur.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda 400 metre engelli seçmelerine katılan Nagihan Karadere, hatalı çıkış yapması nedeniyle yarış dışı kalmıştır.

Survivor serüvenine 2016 yılında Ünlüler takımında katılan Nagihan, çeyrek finalde elenerek beşinci olmuştur. 2018'de gerçekleşen Survivor All Star'da finale yükselerek ikinci olan Nagihan, 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında yer almıştır.

Özel hayatında Uğur Gökçe ile 2016 yılında evlenen Nagihan Karadere'in bir kızı bulunmaktadır.

İşte Survivor Nagihan'ın eski kocası Uğur Gökçe hakkında bilgiler...

NAGİHAN KARADERE'NİN ESKİ EŞİ

Nagihan Karadere'nin ilk eşi ve çocuğunun babası Uğur Gökçe'dir.

Çiftin Ece Arven Gökçe adından bir kızı var.

Nagihan Karadere ve Uğur Gökçe 2017 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı.Çiftin boşanmalarına sebep olarak Uğur Gökçe'nin ortaya çıkan çıplak fotoğrafları gösterilmişti.

Yarışmaya katıldığından beri kızı Arven'i göremeyen Nagihan, kızının son halini görmek isterken eski bir fotoğrafıyla karşılaştı. Bunun üzerine "kızımın anlık fotoğrafını istiyorum, babası bilerek yapıyor" diye isyan etti.