Kıvanç Tatlıtuğ, eşi bota binerken ona yardım ederek centilmenliğini konuşturdu

28.07.2020 10:24

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün eşi Başak Dizer ile Yalıkavak Tilkicik Koyu'nda bulunan 5 milyon liralık evinin iskelesinde görüntülendi. Tatlıtuğ, eşini iskeleden beyaz botla alarak 300 bin lira değerindeki sürat botuna geçti. Ünlü çift, öğlen yemeği için Yalıkavak'taki bir mekana gitti.