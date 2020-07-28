Kıvanç Tatlıtuğ, eşi bota binerken ona yardım ederek centilmenliğini konuşturdu

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün eşi Başak Dizer ile Yalıkavak Tilkicik Koyu'nda bulunan 5 milyon liralık evinin iskelesinde görüntülendi. Tatlıtuğ, eşini iskeleden beyaz botla alarak 300 bin lira değerindeki sürat botuna geçti. Ünlü çift, öğlen yemeği için Yalıkavak'taki bir mekana gitti.
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün eşi Başak Dizer ile Yalıkavak Tilkicik Koyu'nda bulunan 5 milyon liralık evinin iskelesinde görüntülendi. Tatlıtuğ, eşini iskeleden beyaz botla alarak 300 bin lira değerindeki sürat botuna geçti.
Ünlü çift, öğlen yemeği için Yalıkavak'taki bir mekana gitti.