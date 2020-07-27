27.07.2020 18:27

Diriliş Ertuğrul'daki Ertuğrul Gazi karakterinin ardından Kuruluş Osman ile görüşen ancak sonuç olumsuz olan Engin Altan Düzyatan, yeni bir tarihi dizi ile ekranlara geliyor. Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandıracağı iddia edilen Engin Altyan Düzyatan'ın sakallarını uzamaya bırakması dikkat çekti. Yakışıklı oyuncu, önceki gün yeni yaş gününü kutladı. Ailesi ile birlikte doğum gününü kutlayan Engin Altan Düzyatan'ın gitar çalarken ki hallerini baldızı Aslışah Alkoçlar paylaştı. Alkoçlar, aldığı kanlı kargo ile bugün magazin gündeminde epey adından söz ettirmişti. İşte Engin Altan Düzytan'ın eğlenceli halleri...

Engin Altan Düzyatan ve baldızı Neslişah Alkoçlar... Magazin gündeminden düşmeyen iki isim. Aslışah Alkoçlar, bugün magazin gündeminde kendisine gelen kanlı kargo ile yer aldı. Sosyetenin önde gelen isimlerinden Aslışah Alkoçlar'a aylar önce H.G. isimli bir şahıstan kargo paketi geldi.

Paketin içerisinden Ellipsis adında bir kitap, üzerinde kan lekesi olan nüfus cüzdanı ve ölü kadın fotoğrafı vardı. Paniğe kapılan genç kadın, savcılığa koştu ancak 32 yaşındaki H.G alınan ifadesinde, 'Kitabın iş arkadaşı olan E.E tarafından yazılmış bir polisiye romanı olduğunu, eklentilerinin de kitaptaki kurgunun bir parçası olduğunun ve kitabı tanıtım amacıyla gönderdiklerini amaçlarının genç kadını korkutmak olmadığını' beyan etti.

Alkoçlar gençlerin ifadesi sonrası şikayetinden vazgeçti. Savcılık dosyayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı.

Bu gelişmenin ardından Aslışah Alkoçlar'ın Instagram paylaşımları dikkat çekti. Engin Altan Düzyatan ile öz abi-kardeş gibi olan Aslışah'ın, eniştesinin doğum günündeki eğlenceli anlarını paylaştı. Baldızın, 'Eniştelikte Everest' paylaşımını görenler şoke oldu. Nedeni ise Engin Altan Düzyatan'ı daha önce hiç böyle görmemiş olmalarıydı.