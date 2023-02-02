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Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde rezalet görüntü! Tolga Kandemir ile Aybüke Çangal uluorta... "Bir soyunmadığınız kaldı"

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde rezalet görüntü! Tolga Kandemir ile Aybüke Çangal uluorta... "Bir soyunmadığınız kaldı"
02.02.2023 10:56

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Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde rezalet görüntü! Tolga Kandemir ile Aybüke Çangal uluorta... Sosyal medyada o görüntüye "Bir soyunmadığınız kaldı" , "Ne yapıyor bunlar!" yorumları yağdı. Başladığı günden bu yana skandal üzerine skandalla gündeme gelen sözde evlilik programı Kısmetse Olur, yayın macerasına devam ediyor. Yolunun geçtiği herkesin kurgu olduğunu söylediği Kısmetse Olur'un bu sezon en çok konuşulan isimlerinden biri Aybüke Çangal ve aşk yaşadığı Tolga Kandemir. İkilinin sosyal medyaya sızan görüntüsü tepki çekti.

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