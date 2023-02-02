Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde rezalet görüntü! Tolga Kandemir ile Aybüke Çangal uluorta... Sosyal medyada yorum yağdı: "Bir soyunmadığınız kaldı"
Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde rezalet görüntü! Tolga Kandemir ile Aybüke Çangal uluorta... Sosyal medyada o görüntüye "Bir soyunmadığınız kaldı" , "Ne yapıyor bunlar!" yorumları yağdı. Başladığı günden bu yana skandal üzerine skandalla gündeme gelen sözde evlilik programı Kısmetse Olur, yayın macerasına devam ediyor. Yolunun geçtiği herkesin kurgu olduğunu söylediği Kısmetse Olur'un bu sezon en çok konuşulan isimlerinden biri Aybüke Çangal ve aşk yaşadığı Tolga Kandemir. İkilinin sosyal medyaya sızan görüntüsü tepki çekti.
02.02.2023 10:08 - Son Güncelleme: 02.02.2023 10:15
"BİR SOYUNMADIĞINIZ KALDI"
Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde rezalet görüntü! Tolga Kandemir ile Aybüke Çangal uluorta... Olay görüntüye sosyal medyada yorum yağdı.
Youtube'da Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla yayınlamaya başlayan sözde evlilik programıyla ilgili gün geçmiyor ki bir skandal ortaya çıkmasın.