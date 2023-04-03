RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Kim Milyoner Olmak İster'de 'Kenan İmirzalıoğlu' sorusu! Yarışmacı doğru cevabı görünce neye uğradığını şaşırdı! | VİDEO

Kim Milyoner Olmak İster'de 'Kenan İmirzalıoğlu' sorusu! Yarışmacı doğru cevabı görünce neye uğradığını şaşırdı! | VİDEO

Kim Milyoner Olmak İster'de 'Kenan İmirzalıoğlu' sorusu! Yarışmacı doğru cevabı görünce neye uğradığını şaşırdı! | VİDEO
03.04.2023 10:06

OTOMATİK OYNAT

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Yalı Çapkını'nda flaş ayrılık...

Kim Milyoner Olmak İster'de 'Kenan İmirzalıoğlu' sorusuyla karşılaşan yarışmacı doğru cevabı görünce neye uğradığını şaşırdı! Kim Milyoner Olmak İster'in 2 Nisan 2023 Pazar günkü yeni bölümü Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv'de yayınlandı. Programda yarışmacının seyirci jokerini kullandığı soru herkesi şaşırttı. "Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu, yakınları yanlarında olmayıp yalnız geldiklerini belirten yarışmacılara genellikle hangisini söyler?" sorusu yarışmaya damga vurdu. İşte sorunun yanıtı…

Magazin Videoları

Kim Milyoner Olmak İster'de 'Kenan İmirzalıoğlu' sorusuyla karşılaşan yarışmacı doğru cevabı görünce neye uğradığını şaşırdı! Kim Milyoner Olmak İster'in 2 Nisan 2023 Pazar günkü yeni bölümü Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv'de yayınlandı. Programda yarışmacının seyirci jokerini kullandığı soru herkesi şaşırttı. "Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu, yakınları yanlarında olmayıp yalnız geldiklerini belirten yarışmacılara genellikle hangisini söyler?" sorusu yarışmaya damga vurdu. İşte sorunun yanıtı…

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