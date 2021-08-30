Kibariye’nin annesi Makbule Tokmak görenler inanamadı! Meğer torununun düğününde dans etmiş…

Kibariye’nin annesi Makbule Tokmak görenler inanamadı! Yıllar sonra Kibariye'nin 20 yaşında anne olan kızı Birgül'ün düğününde ortaya çıkmıştı, merak konusu oldu. Kibariye, hayatı ve ailesi ile gündemde. Yaşadığı gecekonduda elektrik olmayan Kibariye 40 yaşında evladı Birgül'ü kucağına almıştı. Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye şimdilerde hem şöhretinin hem de anneanneliğinin keyfini sürüyor. Bir dönem Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak'ın 'şofer şofer' haykırışları ile tanınmıştı. Aradan yıllar geçtikten sonra torunu Birgül'ün düğününde dans etmesi ile yeniden ortaya çıkmıştı. İşte herkesin merak ettiği Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak....