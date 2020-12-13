Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! "Lalin kime benziyor?"
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Sosyal medyada Sinem ve Kenan hayranları 'Lalin kime benziyor?' sorusunun yanıtını arıyor. Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu ve aynı zamanda başarılı bir oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın çocukluk halleri sosyal medya gündeminde. Lalin bebeğin kime benzediği merak konusu olurken, Sinem Kobal, bebekliğiyle hayran bırakıyor. İşte Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun çocukluk hali...
13.12.2020 09:14
- Son Güncelleme: 13.12.2020 09:19
Ekim ayında Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızları Lalin'in kime benzediği merak konusu. Doğum sonrası fit haliyle dikkat çeken Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde gittiği doktor kontrolü çıkışında, Lalin kime benziyor?" sorusuna, "Henüz 40'ı çıkmadı. Şu an için erken. Siz de görürsünüz yakında" cevabı vermişti.
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