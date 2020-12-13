Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! "Lalin kime benziyor?"

Ekim ayında Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızları Lalin'in kime benzediği merak konusu. Doğum sonrası fit haliyle dikkat çeken Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde gittiği doktor kontrolü çıkışında, Lalin kime benziyor?" sorusuna, "Henüz 40'ı çıkmadı. Şu an için erken. Siz de görürsünüz yakında" cevabı vermişti.