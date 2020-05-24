Kemal Sunal filmi Kapıcılar Kralı bayramlaşma sahnesi gündeme bomba gibi düştü!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Kapıcılar Kralı televizyonda izleyici ile buluşuyor. İstanbul'un bir apartman dairesinde yaşananları mizahi bir biçimde ele alan filmde pek çok usta isim de yer alıyor. 1976 yılı yapımı olan Kapıcılar Kralı nerede çekildi? İşte Yeşilçam filmlerinin çekildiği yerler...