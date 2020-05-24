Kemal Sunal filmi Kapıcılar Kralı bayramlaşma sahnesi gündeme bomba gibi düştü!
Yeşilçam'a damga vuran Kemal Sunal filmlerinden Kapıcılar Kralı, bayramlaşma sahnesi ile gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'nin dört bir yanında 2020 Ramazan Bayramı, corona virüs nedeni ile dijital ortamlar üzerinden kutlanıyor. Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan ve başrolünde Kemal Sunal'ın oynadığı Kapıcılar Kralı'ndaki bayramlaşma sahnesi sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.
Ramazan Bayramı bu yıl biraz buruk geçiyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi corona virüs nedeni ile dijital platformlarda kutlanan Ramazan Bayramı mesajları içerisinde en dikkat çeken, Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kıralı filmindeki bayramlaşma sahnesi oldu.
Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Kapıcılar Kralı televizyonda izleyici ile buluşuyor. İstanbul'un bir apartman dairesinde yaşananları mizahi bir biçimde ele alan filmde pek çok usta isim de yer alıyor. 1976 yılı yapımı olan Kapıcılar Kralı nerede çekildi? İşte Yeşilçam filmlerinin çekildiği yerler...