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Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak'ın gözlerden uzak tuttuğu ailesi

Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak'ın gözlerden uzak tuttuğu ailesi
06.06.2021 19:19
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Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim ilk bölümünden itibaren izleyici tarafından merak takip ediliyor. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Ömer" karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Bilal Yiğit Koçak. Kardeşlerim Kadir karakterine hayat veren Bilal Yiğit Koçak başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Bilal Yiğit Koçak hakkında araştırma yapanlar ailesini merak ediyor. İşte Bilal Yiğit Koçak'ın gözlerden uzak tuttuğu ailesi.


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