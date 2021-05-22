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Kardeşlerim dizisi oyuncuları Asiye ve Doruk’a hayranlarından sürpriz!

Kardeşlerim dizisi oyuncuları Asiye ve Doruk’a hayranlarından sürpriz!
22.05.2021 19:51
Ana Sayfa 00:30
Yeşilçam’ın güzeli Bahar Öztan...
Ana Sayfa 01:18
CHP'li Alim Karaca'dan...
Ana Sayfa 00:18
Şeyma Subaşı’nın gözü...
Ana Sayfa 00:40
Ecem Özkaya sosyal medya...
Ana Sayfa 00:49
Su Burcu Yazgı Coşkun'un Demet...
Ana Sayfa 00:30
Maraşlı 19. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 01:07
Başkan Erdoğan’ın makam...
Ana Sayfa 03:14
Muhabir Musab Turan'ın FETÖ...
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CHP yandaşı Can Ataklı haddini...
Ana Sayfa 01:11
Ömer Çelik: Terör ağzıyla...
Ana Sayfa 01:14
Başkan Erdoğan’dan gençlere...
Ana Sayfa 00:45
Bozkır Arslanı Celaleddin 2....

Kardeşlerim dizisi oyuncuları Asiye ve Doruk’a hayranlarından sürpriz! Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim'de iki sevgiliyi canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun ile Onur Seyit Yaran başarılı oyunculuk performanslarıyla büyük beğeni topluyor. 'Asdor' hastaghi ile cumartesi akşamları sosyal medyanın zirvesine oturan ikilinin attığı her adım ise yakından takip ediliyor. Ünlü oyuncular son olarak sette hayranlarından gelen hediyeleri açarken görüntülendi. O anların sosyal medyada paylaşılması üzerine ise Onur Seyit Yaran ile Su Burcu Yazgı Coşkun gündem oldu. İşte o anlar…


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